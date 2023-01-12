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  4. SON DAKİKA | Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var

SON DAKİKA | Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var

12.01.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bağcılar'da bir iş merkezindeki tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle cadde savaş alanına döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olduğu belirtildi.

Son dakika haberine göre Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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