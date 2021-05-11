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  4. Son dakika! Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması

Son dakika! Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması

11.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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