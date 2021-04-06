Son Dakika: Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama: Bal gibi darbe çağrısıdır

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

'AŞILAMA ÇALIŞMALARI MEMNUNİYET VERİCİ DÜZEYDEDİR'

Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Tesirleri en aza indirmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir. Dünyada aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken Türkiye'de aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur.

Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Elbette durduğumuz yer, sahip olduğumuz fikriyat karmaşık meselelerin durumunu çözerken ilk yardım görevi görecektir. Çok şükür basiretimiz bağlı değildir. Her ülkemizde hem de uluslararası arenada neler olduğunun farkındayız.

'HALEN KANAYAN BİR YARADIR'

Kırım'ın ilhakı halen kanayan bir yaradır. Biz nezdimizdeki Kırım, Ukrayna'dır. Rusya, Ukrayna sınırında savaş helikopterini uçurmakta Rus yanlılarını tahrik etmektedir. ABD Başkanı Biden ise Ukrayna Devlet Başkanı'na açık desteğini bir telefon aracılığıyla vermiştir. Karadeniz ısınırken kafkaslar patlamaya hazır barut gibi.