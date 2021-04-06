HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama: Bal gibi darbe çağrısıdır

Son Dakika: Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama: Bal gibi darbe çağrısıdır

06.04.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili olarak "Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama: Bal gibi darbe çağrısıdır

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

'AŞILAMA ÇALIŞMALARI MEMNUNİYET VERİCİ DÜZEYDEDİR'

Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Tesirleri en aza indirmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir. Dünyada aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken Türkiye'de aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur.

Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Elbette durduğumuz yer, sahip olduğumuz fikriyat karmaşık meselelerin durumunu çözerken ilk yardım görevi görecektir. Çok şükür basiretimiz bağlı değildir. Her ülkemizde hem de uluslararası arenada neler olduğunun farkındayız.

'HALEN KANAYAN BİR YARADIR'

Kırım'ın ilhakı halen kanayan bir yaradır. Biz nezdimizdeki Kırım, Ukrayna'dır. Rusya, Ukrayna sınırında savaş helikopterini uçurmakta Rus yanlılarını tahrik etmektedir. ABD Başkanı Biden ise Ukrayna Devlet Başkanı'na açık desteğini bir telefon aracılığıyla vermiştir. Karadeniz ısınırken kafkaslar patlamaya hazır barut gibi.

'MONTRÖ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Türkiye'deki iş birlikçi damar ihanet nöbetine girmiştir. Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu bildirisi yayınlandı, bunlar arasında yer alan partimiz üyesi ve Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettik. Türkiye 4 Nisan'da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırası ile sarsılmıştır. Montrö, Lozan'ın ayrılmaz parçasıdır, bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin de Montrö'yü tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur.

'BU SUÇ CEZASI KALAMAZ, KALMAYACAKTIR'

104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara lekesi. Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır. Hayret etmemek elde değildir. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz. Kokuşmuş bildiri günü birlik midir, kripto haberleşme midir, zincirleme reaksiyonun ilk etabı mıdır?

Bunlar denizci değil, denizlerin ve denizciliğin yüz karalarıdır. Bunları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir? Emekli amirallerin madem bazı konularda itirazları vardır, o halde faal halde olan 106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahkam kesmelerinin önünde esasen bir engel olmayacaktır.

'BAL GİBİ DARBE ÇAĞRISIDIR'

Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı'ndan tebrik telefonu!Cumhurbaşkanı'ndan tebrik telefonu!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Montrö Boğazlar Sözleşmesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı'ndan tebrik telefonu!

Eski milletvekillerinden 'emekli amirallere destek' bildirisi

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Son Dakika: Bakan Akar'dan 104 emekli amiralin 'Montrö' bildirisine tepki

Bakan Akar'dan 'bildiri' tepkisi

Son Dakika: Beştepe'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Beştepe'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Son Dakika: Emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'na MHP'den ihraç talebi

MHP'de o isme ihraç talebi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan önemli görüşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.