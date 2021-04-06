Son Dakika: Bahçeli'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama: Bal gibi darbe çağrısıdır

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:
Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Tesirleri en aza indirmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir. Dünyada aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken Türkiye'de aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur.
Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Elbette durduğumuz yer, sahip olduğumuz fikriyat karmaşık meselelerin durumunu çözerken ilk yardım görevi görecektir. Çok şükür basiretimiz bağlı değildir. Her ülkemizde hem de uluslararası arenada neler olduğunun farkındayız.
Kırım'ın ilhakı halen kanayan bir yaradır. Biz nezdimizdeki Kırım, Ukrayna'dır. Rusya, Ukrayna sınırında savaş helikopterini uçurmakta Rus yanlılarını tahrik etmektedir. ABD Başkanı Biden ise Ukrayna Devlet Başkanı'na açık desteğini bir telefon aracılığıyla vermiştir. Karadeniz ısınırken kafkaslar patlamaya hazır barut gibi.
Türkiye'deki iş birlikçi damar ihanet nöbetine girmiştir. Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu bildirisi yayınlandı, bunlar arasında yer alan partimiz üyesi ve Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettik. Türkiye 4 Nisan'da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırası ile sarsılmıştır. Montrö, Lozan'ın ayrılmaz parçasıdır, bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin de Montrö'yü tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur.
104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara lekesi. Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır. Hayret etmemek elde değildir. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz. Kokuşmuş bildiri günü birlik midir, kripto haberleşme midir, zincirleme reaksiyonun ilk etabı mıdır?
Bunlar denizci değil, denizlerin ve denizciliğin yüz karalarıdır. Bunları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir? Emekli amirallerin madem bazı konularda itirazları vardır, o halde faal halde olan 106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahkam kesmelerinin önünde esasen bir engel olmayacaktır.
Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır