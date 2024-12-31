Son dakika | Bahçeli'den 31 Aralık'ta çok çarpıcı mesajlar: Türkiye için karar anı! Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecek

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı için bir mesaj paylaştı. DEM Parti'nin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından gelen mesajlar dikkat çekti.

İMRALI-DEM GÖRÜŞMESİ: HAYIRLI BİR BAŞLANGICIN İVMESİ OLMUŞ

Bahçeli'nin gündeme ilişkin önemli vurgular barındıran mesajından öne çıkan kesitler şöyle:

İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

"TÜRKİYE İÇİN KARAR ANI"

Türkiye için karar anı geldi. Birbirimizin can suyu olmanın zamanı gelip çatmıştır. Sözden eylem safhasına geçilmelidir.

Yurt içinde ve yurt dışında hiçbir terör örgütüne müsamaha yoktur. Ortada yeni bir çözüm veya açılım süreci hiç yoktur. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecek.

Ya beraberce yaşayacağız ya yıkıma maruz kalacağız.

Yeni şartlarda oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle Fırat’ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır.

DEM PARTİ, ÖCALAN'IN MESAJINI AKTARDI

DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından partiden açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Öcalan'ın dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri sunduğu aktarıldı.

"GEREKEN POZİTİF ADIMI ATMAYA VE ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM"

Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

EN SON YEĞENİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile yüz yüze son görüşme 23 Ekim 2024'te yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından, ‘aile görüşü’ kapsamında yapılmıştı. Ömer Öcalan görüşmeden sonra Abdullah Öcalan'ın, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını paylaşmıştı. Bundan önceki son yüz yüze görüşme ise 3 Mart 2020'de olmuştu.

İMRALI SÜRECİ, MHP LİDERİNİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı sürecini başlatan ise Meclis’in yeni yasama yılı açılışındaki özel oturumda DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli başlattı. Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın TBMM’ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını, partisinin 22 Ekim'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada dile getirmişti. Bahçeli, o konuşmada, “Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti Grup Toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Lideri, 26 Kasım'da da DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını isterken, aynı gün DEM Parti eş başkanları Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

25 YILDIR İMRALI’DA

25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK elebaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 15 Şubat 1999'da Kenya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. 31 Mayıs 1999'da görülmeye başlanan dava sonunda idam cezasına çarptırılan Öcalan'ın cezası, 2002'de idam cezasının kaldırılmasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

(DHA-AA)