Son dakika! Bahçeli'den Çanakkale 1915 Köprüsü eleştirilerine sert tepki: Bre hey gafiller! Denize atlayın yüze yüze gidip gelin

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclisteki grup toplantısında gündeme ilibrşkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında çıkan olaylara tepki gösteren Bahçeli, CHP'li Tuncay Özkan'ın, Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine de yüklendi. Bahçeli ayrıca, Muğla'daki hastanede yaşanan olayın üzerinden Türk Tabipleri Birliği'ni eleştirerek, "Kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı. 18 Mart'ta açılan Çanakkale 1915 Köprüsü'yle ilgili gelen eleştirilere de sert çıkan Bahçeli, "Eğer köprüden geçmem diyorsanız. Buyurun denize atlayın yüze yüze gidip gelin." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bahara biraz daha yaklaşmanın heyecanını yaşadık. Nevruz müstesna bir günün adıdır. Nevruz Bayramı aynı zamanda bolluk ve bereketin timsalidir.

(Diyarbakır'daki nevruz kutlamaları) HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde nevruz kutlamaları, provokasyona dönüşmüştür. Korsan kutlamalarla fitne saçmışlardır.

CHP'YE "DEMİRTAŞ" TEPKİSİ

(CHP'li Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış adamıdır" sözleri) Bir CHP’linin, terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi, önümüzdeki günlerde TBMM’de olacağını söylemesi, bulanık içinde kalmış zihnin hezeyanıdır. Teröristin yeri TBMM değil, demir parmaklıkların arkasıdır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARTIŞMALARI...

Dediler ki, bu köprü (Çanakkale 1915 köprüsü) milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış. CHP’liler yine hazımsızlık örneği göstermişlerdir. Bre hey gafiller o köprüden siz de geçeceksiniz niye gocunuyorsunuz. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayın yüze yüze karşıya gidip gelebilirsiniz. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz. Asıl dertleri Çanakkale zaferidir. Çanakkale’nin rövanşını almak için tutuşuyorlar. Nafileldir, dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklardır.

MUĞLA'DAKİ DOKTOR-UZMAN ÇAVUŞ OLAYI...

Nerede melanet varsa Türk Tabipleri Birliği orada. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez, onların çatısı olamaz. Türk Tabipler Birliği mutlak suretle kapatılmalıdır. Yönetime yuvalanmış bölücülerden hesap sorulmalıdır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI...

Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu ülkelerin devlet başkanları (Rusya-Ukrayna) İstanbul'da bir araya gelmelidir. Böylesine bir zirve ülkemize huzur getirecek. Rusya’ya uygulanan yaptırımların bir benzeri Türkiye’de reva görülmüyor mu? NATO üyeleri arasında yaptırıma maruz kalan tek ülke Türkiye’dir.

ADANA'DAKİ FURKAN VAKFI OLAYLARI

Furkan Vakfı provokasyonları sonucu arzu edilmeyen sahneler yaşanmıştır. Türk polisi görevinin gereğini yapmış Müslüman görünümlü bir avuç münafığa göstermiştir. Emniyet teşkilatımızı kutluyor Adana’da görev yapan polisimizin alınlarından öpüyorum. Kadınları çocukları zırh olarak kullanan bu sözde vakfın yöneticileri korkak olarak anılacaktır.

