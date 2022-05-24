Son dakika: Bahçeli'den dikkat çeken 'fiyat artışı' çıkışı: 'Rezil etmeliyiz!'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Bahçeli'nin gündeminde enflasyon ve fahiş fiyat artışları yer aldı. "Konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek mecburiyetindeyiz" diye konuşan Bahçeli, fiyat artışlarında FETÖ'nün parmağı olduğunu söyledi.

"ENFLASYONUN NORMALLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen enflasyonun bir süre sonra normalleşeceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, geçim şartlarını ağırlaştıran fiyat artışlarının önünü, arkasını dikkatle incelemek durumundayız.

FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır. FETÖ'cüler, sıcak para çeteleri, köksüz sermaye grupları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler milletimizin hayat pahalılığına gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir.

Kiracılarla ev sahipleri arasındaki ihtilafın yoğunlaşmasına hizmet eden, bakkalda, pazarda, markette soğandan patatese, etten süte fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kim ya da kimler varsa mahşeri vicdan karşısında suçludur.

"DÜŞÜNMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Kiralardaki denetimsiz ve dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki anormal yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Türkiye'ye karşı tertip ve temin edilmiş alçak kampanyayı görmek lazım. Konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek mecburiyetindeyiz.

Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Gıda ürünlerindeki fiyat artışının kontrolünü sağlayarak cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme hem deşifre etmeli hem de rezil etmeliyiz. Kiralardaki artışların asıl gayesi nedir?

