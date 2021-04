Son Dakika! Bahçeli'den Biden'a sert tepki: Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur

Bir yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları sabırları taşırmıştır. Bu ülkelerin asıl gayesi Türkiye'nin boyun eğmesidir. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğini, devletlerarasında bu şekilde süreklilik olmayacağının bilincindeyiz. Bizim değişmez inancımız ise şudur; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

ABD Başkanı sözde soykırım suçlaması ile müttefiklik hukukuna, onarımı uzun yıllar alacak, ağır bir hasar vermiştir. Stratejik ortaklığın masal olduğunu göstermiştir. ABD Başkanlarının 24 Nisan'da ne söyleyecekleri artık merak konusu olmaktan çıkmıştır. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüştürülen 24 Nisan tarihi, bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür. Sevk ve İskan Kanunu ile her zaman gurur duyacağız. Dönemin milli kahramanlarına tarih huzurunda şükran ve minnet duygularımızı her fırsatta göstereceğiz. Ortak tarih komisyonu kurulsun dediğimizde kimlerin bu teklife yanaşmadığı bellidir. Sevk ve İskan Kanunu'nun esas temeli milli güvenliği esas çabasıdır. Ermenilerden bir bölümünün sırtımızdan hançer vurmak için harekete geçtikleri vicdanlı her insanımızın malumudur. Kanun gereğince güvenlik maksadıyla işbirlikçi Ermeniler tehcire tabi tutulmuştur. Sevk boyunca her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Göç yolları, üzerindeki menzil ve istasyonlara yiyecek, içecek stokları yapılmıştır. Ölümler yaşanmıştır fakat hiçbir şart altında bir soykırım olmamıştır. 1915 olayları imparatorluğun kendi tebaası olan ve cephede kalan Ermenilerle diğer unsurları kanunla cephe gerisine çekmekten başka bir şey değildir. Ortada soykırımın en küçük delili yoktur. Tarihi gerçekler tahrip edilmektedir.