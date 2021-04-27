Son Dakika! Bahçeli'den Biden'a sert tepki: Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Biden'ın skandal 'soykırım' ifadesine sert tepki gösterdi. Bahçeli, Biden'ın açıklamasında 'İstanbul' yerine 'Konstantinopolis'i kullanmasıyla ilgili olarak "Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir." açıklamasını yaptı. Bahçeli'nin açıklamasından satır başları: Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak ancak biz her zaman var olacağız. Kıtalarda bizim sözümüz geçerken, kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar. Olmayan kusuruzumu beşeriyet duvarına asıyorlar. Çıkarcılar iş birliği yapıyor. Taviz vermeyiz, teslim olmayız. Yılgınlık göstermeyiz. İkazen diyorum ki, ya bugün ya da yarın devran döndüğünde vahşetin ilkel ortaklarına müsamahalı davranan, tıpkı onlar gibi alçak olacaktır. "TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR" Bir yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları sabırları taşırmıştır. Bu ülkelerin asıl gayesi Türkiye'nin boyun eğmesidir. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğini, devletlerarasında bu şekilde süreklilik olmayacağının bilincindeyiz. Bizim değişmez inancımız ise şudur; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Yurt içi ve dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kampları ateş altına alınmıştır. Kandil'deki nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir. Komandolarımız, tespit ettikleri teröristlerle birlikte sığınak, barınak ve mühimmatları birer birer imha etmişlerdir. Hainler korkuya kapılmışlar, kaçacak delik aramışlardır. Ancak, korkunun ve kaçmanın ecele faydası yoktur. Ara, bul, yok et parolası ile hainlerin kanlı defteri dürülecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile övünüyorum. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavi olan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Kanı, gözyaşını, yıkımı, ihanet ve melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmak, barış ve huzura hizmettir. Bir yanda kripto para vurgunu ile gri pasaport rezaleti, diğer yanda kaybolan atlar, Karadeniz'de sert kutuplaşma, ülke gündeminin başlıca tartışma konuları arasındadır.

MUSTAFA AKINCI'YA SERT TEPKİ 27-29 Nisan'da BM gözetiminde garantör devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadı. KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre'yi baltalamak için devreye girmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğini işaretidir. Bu ahmağın Sayın Tatar'a yönelik, 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacaktır' açıklaması EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir. BIDEN'IN SKANDAL 'SOYKIRIM' İFADESİ Ne garip, ne tuhaftır ki, karanlık geçmişlerinden utanmayan ülkelerin, tarihin hiçbir devrinde yaşanmamış soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz. Tarihimizi sorgulatmayız. Milli şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açtırmayız. ABD'nin yeni Başkanı, Ermeni lobilerinin gözüne girmek zihniyeti ile sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştu. Sonunda lobilerin oyuncağı olduğunu, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir. 'OSMANLI'DA BÖYLE BİR ŞEHİR YOKTUR' Biden'ın 24 Nisan tarihli açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür. Bizim sorunumuz ABD halkı ile değil. Sözde soykırım beyanı Türk Milleti nezdinde hükümsüzdür, açıklaması, kağıt parçasından ibarettir. Soykırım çetelesi tutanlar, gerçekten medeniylerse kendi bastıkları zalim ayak izlerine, kan ve dehşet çukurlarına dikkatle bakmalı. 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir. Nasıl onur katacakları başka bir tartışmanın konusudur. Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış bir de Konstantinopolis ifadesi kullanmıştır. Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.