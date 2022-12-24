SON DAKİKA | Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler zillettedir'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamayla "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır."

Öte yandan Bahçeli "Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir." şeklinde konuştu. (DHA)

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