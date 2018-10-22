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Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı 'genel af' tartışmalarına ilişkin açıklamaya yanıt verdi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da metro açılışında yaptığı konuşmada MHP'nin meclise getirdiği ve tartışma yaratan 'genel af' tasarısı ile ilgili yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan açıklamasında, kendilerinin uyuşturucu satıcılarını serbest bırakan bir iktidar olmayacağını belirtmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yanıt bugün geldi.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?” ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?”

Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır.”

"SİYASİ AHLAK VE BASİRETE ASLA SIĞMAYACAKTIR"

Bahçeli açıklamasının devamından şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla en çok mücadele veren, bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir.

Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM’ne sunulmuştur. Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir.Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir.

Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır.

Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir."

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Devlet Bahçeli genel af Recep Tayyip Erdoğan af tartışması MHP ak parti

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