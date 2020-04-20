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  4. Son dakika: Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika: Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir." dedi.

Son dakika: Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

CHP, Covid-19’a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.

İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.


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Bahçeli koronavirüs çin

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