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Son dakika! Bahçeli'den Habertürk paylaşımı

05.05.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki için "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından "#HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımı yaptı.

Son dakika! Bahçeli'den Habertürk paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Habertürk sunucusu Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum" dedi.

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV'ye ilişkin olarak "#HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımı yaptı.

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MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepkiMHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'Lİ ÖZDEMİR: SİZ KİMSİNİZ?

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından Bülent Aydemir ve Ebru Baki'ye tepki gösterdi.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını ilan etmesinin hemen ardından HaberTürk ekranlarından Ebru Baki’nin sunduğu programda eleştiri sınırının aşılarak, partimize doğrudan karalama kampanyası yürütülmesi medyadaki hazımsız suretleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Konuyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın İ.Ulvi Yönter, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden bu isimle birlikte, aynı programda bulunarak gerçekleri çarpıtıp, aleni bir şekilde MHP hasımlığı yapan program konuklarına da haklı olarak tepki göstermiştir." görüşünü savundu.

Özdemir şunları kaydetti:

"Bu olay üzerine, bugün çıktığı HaberTürk ekranlarından, Ebru Baki’ye destek vereceğim derken, seviye, üslup ve ahlaki kayıplarını açıkça gösteren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in tutumu ise gazetecilik meslek ahlakının nasıl yerlere düşürüldüğünü göstermiştir. Nereli olduğu bizi ilgilendirmeyen, fakat nezaket sınırlarını geçerek, haddini ve boyunu aşan cümlelerle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter’i hedef alan Bülent Aydemir şunu bilsin ki, Sayın Yönter’in bu konuda gösterdiği tepki MHP’nin tepkisidir. Hadi şimdi ne yapacaksınız?

Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?

HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız?

Temsil ettiğiniz yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri durmayız."

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Anahtar Kelimeler:
Habertürk Devlet Bahçeli MHP

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