Son dakika: Bahçeli'den iddialara sert tepki! "Oyumuzun düştüğünü söylüyorlar, yuh olsun!"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında anket tepkisini dile getiren Bahçeli, "Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? MHP'yi sosyal medya kumpasıyla infaza kalkışan namussuzlar, Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz. 14 Mayıs 2023'e kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir" dedi. Millet İttifakı'nın adayını açıklamamasına da tepki gösteren Bahçeli, "Karar veremiyorlarsa, noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yaparak adaylarını çıkarabilirler. Bu da olmuyorsa, 'o piti piti karamela sepeti' tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler" ifadelerini kullandı.

"UYGUN ZAMANI BEKLİYORUZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları takip ediyoruz. Ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, bölücü mihrakları rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz.

MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın.

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAN KAYBETTİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI, YAZIKLAR OLSUN!"

Açık hesap 14 Mayıs 2023'te sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu günaşırı söyleyen çapulcular vardı. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlardı. Oyumuzun düştüğünü iddia ediyorlardı. Türklük'ün Anayasa'dan çıkarılmasına hazırlık yapan, Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için tertip içinde olan ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyorlardı. Bu cürüm güruhuna gerçekten 'yuh' olsun, yazıklar olsun!

Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? MHP'yi sosyal medya kumpasıyla infaza kalkışan namussuzlar, Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz. 14 Mayıs 2023'e kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

CHP'sinden İP'ine, tavsiyem şudur: Hepinizin arıza sinyalleri yanıyor. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI BAL GİBİ ANAYASAYA UYGUNDUR"

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemek milleti kündeye getirmeye çalışmaktır. Erdoğan'ın adaylığı bal gibi de, buz gibi de yasaya da, anayasaya da uygundur. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci dönem adaylığı tartışmasızdır. Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta açık ara farkla kazanacaktır.

"O PİTİ PİTİ KARAMELA SEPETİ TEKERLEMEYLE MUHTEMEL ADAYLARINI BULABİLİRLER"