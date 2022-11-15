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Son dakika: Bahçeli'den İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili çok sert sözler! HDP mesajı: "1 saniye bile dayanamıyoruz"

15.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına değinerek "Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerimizi üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz" dedi. Bahçeli HDP için ise "Türk siyaset ve demokrasi hayatında 1 saniye yer almasına tahammül edemiyoruz" dedi. Altılı masanın paylaştığı son sonuç bildirisiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Şu işe bakın ki sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, YPG, PYD yoktur" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bahçeli'den İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili çok sert sözler! HDP mesajı: "1 saniye bile dayanamıyoruz"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına yönelik mesajlar veren Bahçeli, "İstiklal Caddesi'nin eylem mahali olarak neden seçildiği, hangi ülkelerin parmağının olduğu mutlaka netleşecek, esrar perdesinin arkasındaki sırlar gün yüzüne çıkacaktır" diye konuştu. Dünkü 6'lı masa toplantısının ardından paylaşılan ortak bildiriye de tepki gösteren Bahçeli, ayrıca CHP'ye bir çağrıda bulundu.

EYT VE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN KANUNİ DÜZENLEME MESAJI

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Aralıktan itibaren Köyüm Benim sohbet toplantılarına belirli süreyle ara vermek durumundayız. Çalışmalarımızı daha çok bütçe görüşmelerine yoğunlaştıracağız. Başta EYT'lilerle sözleşmeli çalışanları ilgilendiren vatandaşlarımızın lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemeleri de inşallah sırasıyla hayata geçirmiş olacağız.

"TÜRK MİLLETİ TERÖRLE YAŞAMAYA ALIŞMAYACAKTIR"

  • Zaman zaman kanatılan terör yarası açık oldukça üzerine konmak için fırsat kollayan pek çok iç ve dış mahreçli husumet odağı çıkacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, buna tahammül etmeyecektir. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz. Terörün kökünden, yöresinden, mezhebinden, milletinden, milliyetinden, irade ve inancından asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman adından, güçlü adımlarından söz ettirse çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Terörizmle mücadele Türkiye düşmanlarıyla mücadeledir.

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"TBMM'DE TERÖRİST GÖRMEYE DAYANAMIYORUZ"

  • Terörizmle mücadele yalnızca bir güvenlik sorunu değil, daha üst seviyede siyasi, ekonomi ve diplomasi sorunudur. Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek mecburiyetindedir. Terörle huzur, güvenlik, istikrar arasında ikinci bir seçenek yoktur. Küresel güçlerin terör örgütlerine kesintisiz destek sağlamaları terör yöntemidir. Türkiye'de siyasetin de teröre sıcak ve sevimli mesajlar veren, millet ve tarih önünde suç ortağıdır. TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında 1 saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır, CHP'nin ikizi kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır.

"KİRALIK KATİLLERİMİZİ ÜZERİMİZE SALANLARA MİSLİYLE CEVAP VERECEĞİZ"

  • İstiklal Caddesinde bir teröristin bombalı terör eylemi bir kez daha yüreklerimizi kavuran bir sahne ortaya çıkarmıştır. PKK/YPG'yi ve arkalarında duran kan emici efendilerini bütün hissiyatımla lanetliyorum. Bilinsin ki teröre teslim olmayacağız. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan katilin YPG/PYD'den talimat alarak Türkiye'ye kaçak yollardan sızdığı anlaşılmaktadır. İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerimizi üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz. İstiklal Caddesi'nin eylem mahali olarak neden seçildiği, hangi ülkelerin parmağının olduğu mutlaka netleşecek, esrar perdesinin arkasındaki sırlar gün yüzüne çıkacaktır. Bundan nemalanmaya çalışanlar şerefsiz kere şerefsizdir.

ALTILI MASAYA 'İSTİKLAL SALDIRISI' TEPKİSİ: HİÇBİR SATIRINDA YOK!

  • CHP yönetimine çağrım, terörizmle aralarına kesin bir mesafe koymalarıdır. Dün 'zillet ittifakı'nın yeni bir toplantısı, saldırının gölgesinde yapılmıştır. Şu işe bakın ki sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, YPG, PYD yoktur. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristin bağlı olduğu ve talimat aldığı terör örgütünün hüviyeti netleşmemişken günü kurtaran bir açıklamaya 'zillet ittifakı' neden ihtiyaç duymuştur?

  • Yunanistan'ın kara sularını 6 milin üzerine çıkarması savaş çağrısıdır. Hele bir çıkarsınlar da görelim.

  • KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. KKTC’nin dünya çapında tanınmasında önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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