Son dakika: Bahçeli'den İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili çok sert sözler! HDP mesajı: "1 saniye bile dayanamıyoruz"

CHP yönetimine çağrım, terörizmle aralarına kesin bir mesafe koymalarıdır. Dün 'zillet ittifakı'nın yeni bir toplantısı, saldırının gölgesinde yapılmıştır. Şu işe bakın ki sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, YPG, PYD yoktur. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristin bağlı olduğu ve talimat aldığı terör örgütünün hüviyeti netleşmemişken günü kurtaran bir açıklamaya 'zillet ittifakı' neden ihtiyaç duymuştur?