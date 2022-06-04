Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi! 'İnsanlık mıdır?'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuşma yapmak için kameralar karşısına geçti. Konuşmasında "Askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran, kurşun sıkanlarla can ciğer olan kim varsa siyesetin değil adaletin konusudur" diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş üzerinden tepkisini dile getirdi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Bölücü terör örgütü ile arasına duvar öremeyenler siyasetçi olmadıkları gibi bu vatanın gerçek evlatları da olamazlar. Demirtaş'a sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize söylesin bunu söylemek insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır?
Duvarda gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Bir taşın çekilmesi de duvarın yıkılmasına yol açabilecektir. Türkiye'de yalan, riyayı siyaset üslubu haline getirenler önce siyasette gedik açmak, ve kaleyi efendiler için içeriden fethetmeyi hedefliyor. Bunları uyarıyorum, kontrol edilemeyen her şey insan için tehlikedir.
Bu şahsın Türkiye'yi AB'ye ve ABD'ye şikayeti, NATO'ya da şikayet etme hazırlığı karşımızdaki husumet cephesinin gün geçtikçe genişlediğine işarettir. Müttefik zannettiğimiz ülkelerin ekseriyeti bölücü terör örgütleriyle iç içedir.
Bu vatan bundan bin yıl önce gerçek sahibini bulmuştur. Bu milletin adı Türk Milleti'dir.