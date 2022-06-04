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Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi! 'İnsanlık mıdır?'

04.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş üzerinden sert sözlerle tepki göstererek "Demirtaş'a sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize söylesin bunu söylemek insanlık mıdır?" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi! 'İnsanlık mıdır?'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuşma yapmak için kameralar karşısına geçti. Konuşmasında "Askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran, kurşun sıkanlarla can ciğer olan kim varsa siyesetin değil adaletin konusudur" diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş üzerinden tepkisini dile getirdi.

"BUNLARI UYARIYORUM"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Hainden siyasetçi olamaz. Gerçek bir siyasetçiden hain çıkamaz. Siyaset suç ve suçlunun barınma, saklanma sahası olamaz. Askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran, kurşun sıkanlarla can ciğer olan kim varsa siyesetin değil adaletin konusudur.

Bölücü terör örgütü ile arasına duvar öremeyenler siyasetçi olmadıkları gibi bu vatanın gerçek evlatları da olamazlar. Demirtaş'a sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize söylesin bunu söylemek insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır?

  • Duvarda gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Bir taşın çekilmesi de duvarın yıkılmasına yol açabilecektir. Türkiye'de yalan, riyayı siyaset üslubu haline getirenler önce siyasette gedik açmak, ve kaleyi efendiler için içeriden fethetmeyi hedefliyor. Bunları uyarıyorum, kontrol edilemeyen her şey insan için tehlikedir.

  • Türk milletinin kutlu iradesinden bihaber olanların narkozlu demokrasi nakaratları demogojisinin namesidir ve her şey gün gibi ortadadır. Bunlar siyasetinde ahlak, dürüstlük, gelecek yoktur. Türk milletinin gücünü görecekler, küresel tertipler boşa çıkacak, bölücü terör örgütünün kafası ezilecek, bir kere yükselmiş bayrak asla inmeyecek. Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz. Fikir demek hayat demektir, siyaset demektir, duruş demektir.

"MÜTTEFİK ZANNETTİĞİMİZ ÜLKELER TERÖRLE İÇ İÇE"

  • Bu şahsın Türkiye'yi AB'ye ve ABD'ye şikayeti, NATO'ya da şikayet etme hazırlığı karşımızdaki husumet cephesinin gün geçtikçe genişlediğine işarettir. Müttefik zannettiğimiz ülkelerin ekseriyeti bölücü terör örgütleriyle iç içedir.

  • Bu vatan bundan bin yıl önce gerçek sahibini bulmuştur. Bu milletin adı Türk Milleti'dir.

  • Anadolu üzerinde yaşıyor olmanın bir siyaseti ve jeopolitiği vardır. Bu bin yıldır değişmemiştir. Dış planlarla bunu değiştirmek isteyenler, bu vatanı almak için projeler hazırlayanların bizim bedenlerimizi çiğnemekten başka çareleri yoktur. Biz bir olursak hiçbir vahşi hedef bizi yolumuzdan çeviremeyecektir.
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Devlet Bahçeli

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