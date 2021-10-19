HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Osman Kavala tepkisi

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Osman Kavala tepkisi

19.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Osman Kavala üzerinden tepki göstererek "Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde, demir parmaklıkların arkasıdır." diye konuştu.

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Osman Kavala tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

MHP'nin siyasetinde insan merkezdir, millet medeniyettir. İnsandan kopuk, milletten ayrık bir siyaset bizim hayat ve fikir anlayışımıza hem uzak hem yabancıdır.

"KAPSAMLI BİR VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR"

Kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kayıtdışılıktaki artış, hedeflenen vergi gelirlerine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi boğmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adil vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yatırım yapan insanlarımıza, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara vergi indirimi ve kolaylıklar içeren bir program uygulanmalıdır.

CHP istismar eder, İP inkar eder, HDP ise ihanet üstüne ihanet eder ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Fakat kızarmayan yüzü olan utanmazlar için bu söz geçerli değildir. TBMM'de sosyal gelişmeyi, ekonomik adalet ve özgürlüğü amaçlayan kanuni düzenlemelere dudak büken, kavga ve kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler, milletimiz tarafından not edilmektedir. Sandık er meydanına çıktığında bunlar dünyanın kaç bucak olduğunu Allah'ın izni ile görecekler. Dimyada pirince giderken eldeki bulgurdan da olacaklardır.

"BİZ KRİZLERİN ORTAĞI DEĞİLİZ"

(Ali Babacan'ın sözleri) Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi "Bahçeli krizlerin ortağıdır" demiş, halt etmiş. Küçük aklının dibini sergilemiş. Ortada bir kriz yoktur, olsa bile bundan memnun olamayız. Hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız. Vicdanı rehinli bir şahsın sözleri ayaklarımızın altındadır. Onun ve 5 yaşından beri ülkücü olduğunu söyleyen serok Ahmet'in kontrolden geçmeleri, durum vahimse yatılı olarak tutulmaları tavsiyemdir.

KAĞIT TOPLAYICILARLA İLGİLİ OLAYLAR

Bir süredir İstanbul'da kağıt toplayan kardeşlerimizle ilgili arzu etmediğimiz olaylar yaşandığını, CHP Genel Başkanı'nın siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu, muhtaç kardeşlerimize "kağıt toplamaya devam edin" diye boşa düşer, MHP ise "nasıl insani gelişmişlik seviyesine kavuştururuz?" derdindedir. Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür. Siyaseti kokuşmuş bir siyasettir. Biz okul yapalım diyoruz, onlar engel çıkarmakla, iftira ile uğraşıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA KAVALA VE DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu sormuş; Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde, demir parmaklıkların arkasıdır. Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu milletvekillerine değil, cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor. Mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyorOrmanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
İYİ Parti'den Merkez Bankası Başkanı'na çağrı: Dolar 9.30 olduİYİ Parti'den Merkez Bankası Başkanı'na çağrı: Dolar 9.30 oldu
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.