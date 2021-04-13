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Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin

13.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamasına "Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin" ifadesiyle tepki gösterdi.

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayındaki açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu'nun 'ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olacağım' ifadesine Bahçeli, "Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin" açıklamasıyla tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Haber Global'de Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamıştı.

Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yapmıştı.

Buket Aydın, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP Genel lideri Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan 3 ayların sonuncusu, 11 ayın sultanıdır. Doğru yolun açık ve parlak bir delili olan yüce kitabımızın indirildiği aydır. İnsanlığın maruz kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde kalp temizliğine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir.

Bir yanda iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar varken diğer yanda gözle görülemeyecek kadar büyük bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur.

İlkel dürtüler, ilkesiz yönetimler ne yazık ki beşeriyetin susadığı huzur ufkunu perdelemektedirler. Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir. Bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz, vuslat için sabretmeliyiz. Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz. Bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Covid-19'la mücadelenin başarıyla bitmesi için kurallara uymalıyız.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SONU GELMİŞTİR'

Terörle mücadelede kararlılıkla sürdürülmektedir. Ocak ayında başlatılan Eren operasyonları başarıyla devam etmektedir. Bölücü örgütün üst kademe yöneticilerini içinde yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hainler takip alınarak saklandıkları yerler tespit edilmiştir. PKK'nın elebaşları ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Baharın gelişiyle birlikte saklandıkları delikten fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler Türk milletinin kudretini bir kez daha görmüşlerdir. Onlar saklanacak biz bulacağız, şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız.

Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı şebeke çocuklardan bile faydalanacak kadar alçaktır, şerefsizdir.

Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK'nın ihanet kampındadır. Gerçekleri saptıran kim varsa dilerim ki bir gün kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. HDP'ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir. Diyarbakır'da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin.

'PARTİMİZİ ELE GEÇİRME OYUNLARINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ'

İP'in başındaki sürekli bize küçük ortak diyor. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Milletvekili sayımızın 48 olduğunun bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Rabbim hiçbir bir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya ve Ukrayna arasında aklı selimin öne çıkmasını selametle temenni ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı esas olmalı. Barış ve huzur denizi olan Karadenizin egomanya mücadelelerine sahne olmaması hem çağrımız hem de beklentimizdir. Sayın Erdoğan'ın 9 nisan Putin ile telefon diplomasisi bölgesel gerilimin düşürülmesi için ciddi bir adımdır.

AB ZİYARETİNDE PROTOKOL TARTIŞMASI

AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır. AB'nin içindeki koordinasyonsuzluk bu durumu ortaya çıkarılmıştır. Kimin nerede oturacağı belliyken çarpıtanlar hem kel hem foduldur. Kimse kusura bakmasın biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz. İtalya Başbakanı'nın diktatör suçlaması kindar bir söylemdir. Bizden çok şükür Führer, Firavun çıkmadı. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmadı, gizli Mussolini hayranlığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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