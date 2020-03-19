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  4. Son dakika: Bahçeli'den koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklama

Son dakika: Bahçeli'den koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir." dedi.

Son dakika: Bahçeli'den koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir.

Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur."

Kaynak: AA-İHA


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Devlet Bahçeli koronavirüs

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