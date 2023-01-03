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  4. SON DAKİKA | Bahçeli'den seçim açıklaması: Erken veya zamanında yapılmasına razıyız

SON DAKİKA | Bahçeli'den seçim açıklaması: Erken veya zamanında yapılmasına razıyız

03.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 Haziranı'nda yapılacak seçimler için "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecektir. Seçimler isterse erkene alınsın ya da zamanında yapılsın ikisine de razıyız" dedi.

SON DAKİKA | Bahçeli'den seçim açıklaması: Erken veya zamanında yapılmasına razıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

2023 yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sosyal medya platformlarımdan, televizyonlardan toplantımızı takip eden kardeşlerimizi hasret ve muhabbetle kucaklıyorum.

Tüm İslam aleminin yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum. 2023 yılı Türkiye'nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır.

Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli Mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır.

"2023 HAREKETE GEÇME YILIDIR"

Bu yıl Türk tarihinin bir karar noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.

"2022 AĞIR SORUNLARA SAHNE OLMUŞTUR"

Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşmala dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır.Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.

Siyah örtüye bürünüp yüksekten konuşanlar bilmeli 'eyvallahımız' olmaz. MHP anlayana az, anlamayana çok gelir. Doğru koşan yorulmaz. Doğrudan şaşmayız. Birileri istedi diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz. 53 yıllık mücadelemizden vazgeçmeyiz. Üzerimize gelen beladan da kaçmadık, kaçmayız. Ayağımıza basan olursa buna da tahammül etmeyiz, etmeyeceğiz.

"ERKEN VEYA ZAMANINDA SEÇİME VARIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecektir. Seçimler isterse erkene alınsın ya da zamanında yapılsın ikisine de razıyız.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP erken seçim

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