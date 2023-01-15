Son dakika: 'Erdoğan' çağrısı ses getirecek! Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' sözlerine sert tepki... "Altılı masanın iflas beyanıdır"

Hep birlikte Türkiye olduğumuzu bir kez daha ispat ve ilan edeceğiz. Birlikten hasıl olan nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. Bizi bilenler bilir, biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, dilemeyiz. Mevzubahis Türkiye olduğunda ise gözümüz hiçbir şeyi görmez.