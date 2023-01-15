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  4. Son dakika: 'Erdoğan' çağrısı ses getirecek! Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' sözlerine sert tepki... "Altılı masanın iflas beyanıdır"

Son dakika: 'Erdoğan' çağrısı ses getirecek! Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' sözlerine sert tepki... "Altılı masanın iflas beyanıdır"

15.01.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun gündem yaratan 'eşit imza' açıklamasına da tepki gösterirken "Serok Ahmet'in 'Siyaseti bu çok bilmişlere bırakalım. Biz çıkalım madem masadan' sözleri altılı masanın iflas beyanıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli altılı masaya bir çağrıda bulunurken gündemdeki 'alkış' polemiğiyle ilgili "Kahraman Türk askerimizin üniformasını Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir" dedi.

Son dakika: 'Erdoğan' çağrısı ses getirecek! Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' sözlerine sert tepki... "Altılı masanın iflas beyanıdır"

Son dakika haberi: Partisinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampında konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet partilerine çağrıda bulunmak istiyorum" diyerek "Gelin vazgeçin bu sevdadan, siz de Türkiye'ye destek verin. Milletvekilliği seçimlerine adaylarınızı gösterek girin. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sayın Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım" açıklamasında bulundu. Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'altılı masa'nın yönetim modeline ilişkin yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. MHP liderinin tepki gösterdiği bir başka konu da 'alkış' polemiği oldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin sözleri üzerinden yüklenerek " TSK'ya yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kahraman Türk askerimizin üniformasını Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir" dedi.

AA-20230114-29990140-29990133-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_HER_KOSULDA_CUMHUR_ITTIFAKI_SECIMLERE_HAZIR

"ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR MEVSİMİ SEÇİM MEVSİMİDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Hep birlikte Türkiye olduğumuzu bir kez daha ispat ve ilan edeceğiz. Birlikten hasıl olan nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. Bizi bilenler bilir, biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, dilemeyiz. Mevzubahis Türkiye olduğunda ise gözümüz hiçbir şeyi görmez.

  • Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir. Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Tüm dünya adeta nefesini tutmuş, 2023 seçimlerine kilitlenmiştir.

"ALTILI MASANIN POTANSİYEL ZEHRİNİ KUSMUŞTUR"

  • Bu sistemin ikinci 5 yıllık dönemi çok daha iyi olacaktır. 'Tek adamlık' yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Sürekli istikrarsızlık, sürdürülebilir düzensizlik, yaygın kaos, dinmeyen siyasi ve ekonomik fırtınalar alayının ümididir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının peşine düşmüştür.

  • Serok Ahmet, pazarlık gücünü yükseltmek, 'ne alırsam kâr' mantığıyla altılı maslanın başlıca hizip odağına dönüşmüştür. Bu koltuk sevdalısı, 'Altılı masanın cumhurbaşkanı kendi kararını uygularım derse kriz çıkar, o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır' demek suretiyle potansiyel zehrini kusmuştur. Altılı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır, vaatleri krizdir. Yüzde 50'yi aşan bir oy alan cumhurbaşkanıyla yüzde 0 bilmem kaç bir parti liderinin aynı imza yetkisine sahip olacağını iddia etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır.

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"ZİLLET PARTİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

  • Serok Ahmet'in 'Siyaseti bu çok bilmişlere bırakalım. Biz çıkalım madem masadan' sözleri altılı masanın iflas beyanıdır.

  • Zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Gelin vazgeçin bu sevdadan, siz de Türkiye'ye destek verin. Milletvekilliği seçimlerine adaylarınızı gösterek girin. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sayın Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım. Sayın Kılıçdaroğlu bırak bu işleri, sende bir yol olmaz, çevrenden hayır gelmez.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ALKIŞ' TEPKİSİ: TSK'YA YAPILAN BU SALDIRIYI KINIYORUM

  • Sayın cumhurbaşkanımızın konuşmasını haklı şekilde alkışlayan TSK komuta kademesine yönelik Kılıçdaroğlu'nun su katılmamış ayıbıdır. TSK'ya yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kahraman Türk askerimizin üniformasını Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir. Hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır, aksini iddia eden Kılıçdaroğlu müfteridir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.

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