Son dakika: 'Erdoğan' çağrısı ses getirecek! Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'imza yetkisi' sözlerine sert tepki... "Altılı masanın iflas beyanıdır"

Son dakika haberi: Partisinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampında konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet partilerine çağrıda bulunmak istiyorum" diyerek "Gelin vazgeçin bu sevdadan, siz de Türkiye'ye destek verin. Milletvekilliği seçimlerine adaylarınızı gösterek girin. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sayın Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım" açıklamasında bulundu. Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'altılı masa'nın yönetim modeline ilişkin yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. MHP liderinin tepki gösterdiği bir başka konu da 'alkış' polemiği oldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin sözleri üzerinden yüklenerek " TSK'ya yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kahraman Türk askerimizin üniformasını Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Hep birlikte Türkiye olduğumuzu bir kez daha ispat ve ilan edeceğiz. Birlikten hasıl olan nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. Bizi bilenler bilir, biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, dilemeyiz. Mevzubahis Türkiye olduğunda ise gözümüz hiçbir şeyi görmez.
Bu sistemin ikinci 5 yıllık dönemi çok daha iyi olacaktır. 'Tek adamlık' yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Sürekli istikrarsızlık, sürdürülebilir düzensizlik, yaygın kaos, dinmeyen siyasi ve ekonomik fırtınalar alayının ümididir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının peşine düşmüştür.
Serok Ahmet'in 'Siyaseti bu çok bilmişlere bırakalım. Biz çıkalım madem masadan' sözleri altılı masanın iflas beyanıdır.