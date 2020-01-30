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Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur" dedi.

Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki geldi.

Resmi Twitter hesabından ''Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur'' diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır.

"BU NAMERTLİK SKANDAL ÖTESİDİR"

Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır…

Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; “Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım.”

Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.”
Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar.

Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Brüksel AP Genel Kurulu

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