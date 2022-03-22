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Son dakika! Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği'ne çok sert tepki: Kapatılmalıdır

22.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında çıkan olaylara tepki gösteren Bahçeli, CHP'li Tuncay Özkan'ın "Demirtaş" sözlerine ilişkin de, "Teröristin yeri TBMM değil, demir parmaklıkların arkasıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca TTB'ye de sert çıkarak, "Mutlak suretle kapatılmalıdır." dedi.

Son dakika! Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği'ne çok sert tepki: Kapatılmalıdır

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclisteki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında çıkan olaylara tepki gösteren Bahçeli, CHP'li Tuncay Özkan'ın, Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine de sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bahara biraz daha yaklaşmanın heyecanını yaşadık. Nevruz müstesna bir günün adıdır. Nevruz Bayramı aynı zamanda bolluk ve bereketin timsalidir.

(Diyarbakır'daki nevruz kutlamaları) HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde nevruz kutlamaları, provokasyona dönüşmüştür. Korsan kutlamalarla fitne saçmışlardır.

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CHP'YE "DEMİRTAŞ" TEPKİSİ

(CHP'li Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış adamıdır" sözleri) Bir CHP’linin, terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi, önümüzdeki günlerde TBMM’de olacağını söylemesi, bulanık içinde kalmış zihnin hezeyanıdır. Teröristin yeri TBMM değil, demir parmaklıkların arkasıdır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARTIŞMALARI...

Dediler ki, bu köprü (Çanakkale 1915 köprüsü) milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış. CHP’liler yine hazımsızlık örneği göstermişlerdir. Be hey gafiller o köprüden siz de geçeceksiniz niye gocunuyorsunuz. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayın yüze yüze karşıya gidip gelebilirsiniz. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz. Asıl dertleri Çanakkale zaferidir. Çanakkale’nin rövanşını almak için tutuşuyorlar. Nafileldir, dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklardır.

MUĞLA'DAKİ DOKTOR-UZMAN ÇAVUŞ OLAYI...

Nerede melanet varsa Türk Tabipleri Birliği orada. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez, onların çatısı olamaz. Türk Tabipler Birliği mutlak suretle kapatılmalıdır. Yönetime yuvalanmış bölücülerden hesap sorulmalıdır.

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Devlet Bahçeli MHP

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