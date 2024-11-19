Son dakika | Bahçeli geçen hafta ateş püskürdüğü konuyu bu kez kendi açtı: "Rezil rüsva edeceğiz! Uygun zamanı bekliyoruz"

Son dakika haberi: MHP'nin bu haftaki grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli TBMM kürsüsünden gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında görüş ayrılığı yaşandığı iddiası, bölgedeki çatışmalar, İzmir'de 5 kardeşin yangında yaşamını yitirmesi ve terörle mücadele konuları vardı.

GAZETECİYE SERT ÇIKMIŞTI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İDDİASINA YANIT VERDİ

Geçtiğimiz haftaki MHP grup toplantısının ardından gazeteci Hilal Köylü, Bahçeli'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?" diye sormuştu. Bunun üzerine Bahçeli'nin sert ifadeyle "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" diye yanıt vermişti.

Bugünkü konuşmasında da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında görüş ayrılığı yaşandığı iddiasına değinen Bahçeli, "Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığım ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir" mesajını verdi.

"MHP AYRIMCILIĞI DIŞLAYARAK MİLLETLE KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDECEK"

İşte Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları:

Biz siyaseti vakit doldurmak için yapmıyoruz. Bilinsin ki MHP saha çalışmalarına, milletle kucaklaşmaya ayrımcılığı dışlayarak, şevkle devam edecektir.

"KARANLIK OYUNLARIN SON SAHNESİNİ TÜRKİYE'DE KURMAK İSTİYORLAR"

Türkiye'nin çevresi aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı, anlaşmazlıkların derinlik kazandığı sancılı bir bölgedir. İstikrarsızlık ortamının ülkemize ihracını zamanında engellemek tarihi bir mesele değil, asli bir mesele olmalıdır. Sınırlarımızın hemen dibinde oynanan karanlık oyunların son sahnesi Türkiye'de kurulmak istenmektedir.

"İSRAİL ŞİDDET ÇARKINI ÇEVİREN CİNAYET VE SOYKIRIM AYGITIDIR"

Adaletsiz güç dağılımı küresel barışı tehdit ediyor. İsrail, Lübnan'a ateşkes önerisi sunmasından kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Gazze'de soykırıma her gün yenileri eklenmektedir. İsrail dökülen kanlar, alınan canlar, harabeye dönen şehirler, yapılan suikastlarla şiddet çarkını çeviren bir cinayet ve soykırım aygıtıdır. İsrail'in durdurulması ve soykırım suçlularından hesap sorulması bir insanlık onuru, bir adalet konusu, dahası demokrasi namusudur. İsrail'e başta silah satışlarıyla ilgili yaptırım uygulamak olmak üzere her türlü tedbir hayata geçmelidir.

'İSRAİL İLE TİCARET' TARTIŞMASI

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ileri sürüyorlar. Halbuki 2 Mayıs'tan geçerli olmak üzere Türkiye, İsrail ile ticaret defterini kapatmıştır. Yapılan açıklamalar sabittir, kuşkulu bir yanı yoktur. Böylesi hassas bir konuda ülkemizi töhmet altında bırakma yarışı olsa olsa siyonizme hizmet, Türkiye'ye hizmettir.

AB'nin GKRY ile Yunan tezlerine alet olması Ege ve Akdeniz'deki barışa tahammülsüzlüktür. Mavi Vatan'dan koparmak için karşımızda toplanan ülkelerin Preveze'de denize gönderdiğimiz Haçlı donanmasından ne farkı vardır?

İZMİR'DE 5 KARDEŞİN YANGINDA ÖLMESİ

İlgiye, sevgiye ve sahiplenmeye muhtaç evlatlarımızın devletin müşfik dokunuşlarıyla sağlıklı, dengeli birer fert olmaları mümkündür. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin izinde yürüyorken ilkel şartlara hapsedilmiş çocuklarımıza bir vesileyle tanık olmak, bunları göz göre göre kaybetmek hüsrandır. Bir daha böylesi bir felaketin yaşanmaması için her türlü önlem acil ve sırasıyla kademe kademe alınacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARINA SERT YANIT

Günlerdir Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını yazıp çiziyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksızlık bağı sorgulamak gayesiyle kılıktan kılığa giren köşebaşı fitnebazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin özüdür. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın!

"REZİL RÜSVA ETMEK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLİYORUZ"

Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah'ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz. Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanının haberi olup olmadığını araştıran zevata diyeceğim şudur: Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığım ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Cumhur İttifakı'nda çatlak yok.

"BÜTÜN KÜRT KARDEŞLERİME SESLENİYORUM"