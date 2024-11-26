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  4. Son dakika | Bahçeli 'Öcalan' çağrısına yeni boyut kattı! "İmralı'yla gecikmeden yüz yüze görüşsünler"

Son dakika | Bahçeli 'Öcalan' çağrısına yeni boyut kattı! "İmralı'yla gecikmeden yüz yüze görüşsünler"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.11.2024 11:14
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Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli dünyada artan gerilime dikkat çekerken Türkiye'nin de her türlü senaryoya hazır olması gerektiğini savundu. Bahçeli 22 Ekim'de gündeme getirdiği 'Abdullah Öcalan' çağrısının arkasında olduğunu belirtti. Çağrısında daha önce "yüz yüze temas" ifadesini kullanmayan Bahçeli bu kez "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Son dakika | Bahçeli 'Öcalan' çağrısına yeni boyut kattı! "İmralı'yla gecikmeden yüz yüze görüşsünler"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Abdullah Öcalan çağrısı, 3. Dünya Savaşı tartışmaları gibi kritik konular vardı. Bahçeli ayrıca Halk TV'ye yüklenerek "MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek not alıyoruz. Zamanı geldiğinde bunların burunlarından fitil fitil getireceğiz" çıkışıyla dikkat çekti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR OLMALI"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

  • Siyasi istikrar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile taçlanmış; ülkemizin eli bölgesel ve küresel arenada güçlenmiştir.

  • Etrafımız ateş çemberi, durum ciddi ve kritiktir. Türkiye'nin hazırlık yapması bir varoluş meselesi. Türkiye her türlü senaryoya hazır olmalıdır. Vaziyet oldukça vahimdir.

"HERKESİN GÖZÜ ÜSTÜMÜZDEDİR"

  • Dünyanın tamamı korku tüneli içindedir. Putin'in savaşın küresel boyut kazandığına dair söylemi 3. Dünya Savaşı ihtimalini gün ışığına tanımıştır. Bu tehlike çevremizde de somutlaştırmıştır. Herkesin gözü üstümüzdedir. Bizim pozisyonumuz kalıcı ateşkes ve barışa yöneliktir.

"BIDEN GÖREVİNDEN DERHAL AZLEDİLMELİ"

  • Biden'ın dünyayı savaşa sürükleme gayesi maruz görülemez. Devir teslim töreni beklenmeden insanlığı ve dünyayı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden’ın görevinden derhal azledilmesi dünya barışına hizmet olarak tarihe geçecektir. Akli melekeleri çökmüştür, aldığı her karar sakattır.

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NETANYAHU HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI

  • Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden biri İsrail başbakanı 'Caniyahu' için verilen tutuklama kararıdır. Caniyahu köşeye sıkışmıştır ve sonu görünmüştür; kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir. İsrail'de protesto edilmiştir. İsrail yönetimi dökülen her kanın hesabını verecek. Soykırım suçlarından hesap sorulması artık sabır ve zaman meselesi haline gelmiştir.

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Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarıldı! Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarıldı!

"DÜNYA'YI GÜNEŞ SİSTEMİNDEN AYIRMAK KADAR İMKANSIZ VE DELİ SAÇMASI"

  • Türkiye'nin yeni bir fetret devri yaşamasına müsaade edemeyiz. Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren, kanlarını emen ne kadar bölücü ve terörist varsa hepsi birden kaybetmeye, bunun da bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. Türk milletinin asli mensubu olmak duruyorken emperyalizmin kanlı menüsünde yer almaya 'tamam' demek insan onurunun hiçe sayılmasıdır. Kürt'ü Türk'ten ayırmak Dünya'yı Güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır.

"İMRALI ÇAĞRIMIZI KARARLILIKLA TEKRARLIYORUZ"

  • MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'den itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı yineliyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz.

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"BAZI MEDYA PATRONLARINI TEK TEK NOT ALIYORUZ"

  • Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek not alıyoruz. Zamanı geldiğinde bunların burunlarından fitil fitil getireceğz. Kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının özrü tenhada kabul edilmeyecek.
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Devlet Bahçeli
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