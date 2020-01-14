Son dakika: Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında! Önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Ne mutlu bize ki duanın gücü ve doktorlarımızın gayretiyle buradayız. Son nefesimize kadar da burada olacağız. Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

Bu cepheyi yıkamazlar. Millet ve vatan sevgimize gölge edemezler. Saati geldiğinde ülkücü olarak öleceğiz.

"BİZ ŞER KİŞİLERE DEĞİL, EDEPLİ GÖNÜLLERE BAKARIZ"

MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız.

Dua edenler bela okuyanlardan fazla oldukça ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız.

LİBYA İLE ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Libya ile yapılan anlaşmayla Akdeniz'de ezberler bozulmuş, güç kaymaları yaşanmıştır. Türkiye ile Libya'nın denizden birleşmesi bölgesel dengelerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Doğu Akdeniz'in iki yakasının bir araya gelmesi bazı ülkeleri telaşlandırmıştır.

CHP kimin tarafındadır? Doğu Akdeniz'deki varlığımızda Yunanistan, Hafter ve Kılıçdaroğlu da rahatsız. Bu CHP'de hayır, İP'te de umut yoktur. HDP'nin patenti Kandil'dir. CHP itimat ve inandırıcılığını kaybetmiş, Türkiye'nin karşısına geçmiştir.



