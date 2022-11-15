Son dakika: Bahçeli'ye "Bizim değil, senin olsun" diyerek seslendi! CHP lideri: "Bir kere de Kılıçdaroğlu'nu dinle"

Pazar günü tüm milletimizi derinden üzen bir terör saldırısı yaşandı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralımız var. Birileri bunları sayıdan ibaret sanıyor olabilir ama her birinin hikayesi var. Toplumun kucaklaşmasını engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi, gazeteci, yönetici olarak aramıza geziyorlar. Zehir saçan bir dilleri var. Terörden nasıl nifak çıkarabilirim diye düşünen insanlar. Özür dilerim ama bunlar alçak insanlar.