Son dakika: Bahçeli'ye "Bizim değil, senin olsun" diyerek seslendi! CHP lideri: "Bir kere de Kılıçdaroğlu'nu dinle"

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin mesajlar verdi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
Rize'de oyumuzun düşük olduğunun farkındayım ama orada bir sorun var, o sorunu çözeceğiz.,
Orman köylüleriyle ilgili özel bir açıklama yapacağım, vaatlerimi tek tek açıklayacağım. Sizin sorununuzu tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim.
Sadece ücretliler için ayrı gelir vergisi tarifesi olacak, onlara da sözüm var. Düşük oranlı bir vergi tarifesi olacak. Damga vergisini de tümüyle kaldıracağız.
Pazar günü tüm milletimizi derinden üzen bir terör saldırısı yaşandı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralımız var. Birileri bunları sayıdan ibaret sanıyor olabilir ama her birinin hikayesi var. Toplumun kucaklaşmasını engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi, gazeteci, yönetici olarak aramıza geziyorlar. Zehir saçan bir dilleri var. Terörden nasıl nifak çıkarabilirim diye düşünen insanlar. Özür dilerim ama bunlar alçak insanlar.