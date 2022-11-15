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Son dakika: Bahçeli'ye "Bizim değil, senin olsun" diyerek seslendi! CHP lideri: "Bir kere de Kılıçdaroğlu'nu dinle"

15.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek "Türkiye'nin bu temel sorununu çözmek istiyorsan, ayrımcılığın ortadan kalkmasını istiyorsan bu kanunu getir, parlamentodan oybirliği ile çıkaralım. Bizim değil, senin olsun, çıkaralım" diye konuştu.

Son dakika: Bahçeli'ye "Bizim değil, senin olsun" diyerek seslendi! CHP lideri: "Bir kere de Kılıçdaroğlu'nu dinle"

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin mesajlar verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

  • Rize'de oyumuzun düşük olduğunun farkındayım ama orada bir sorun var, o sorunu çözeceğiz.,

  • Orman köylüleriyle ilgili özel bir açıklama yapacağım, vaatlerimi tek tek açıklayacağım. Sizin sorununuzu tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim.

  • Sadece ücretliler için ayrı gelir vergisi tarifesi olacak, onlara da sözüm var. Düşük oranlı bir vergi tarifesi olacak. Damga vergisini de tümüyle kaldıracağız.

  • Şehit, gazi yakınları arasında ayrımcılık var. Ayrımcılık yapan vatansever değildir. Ayrımcılığın ortadan kaldırılması için 15 kanun teklifi verildi. MHP'nin Genel Başkanına parantez açarak sesleniyorum: Türkiye'nin bu temel sorununu çözmek istiyorsan, ayrımcılık ortadan kalksın istiyorsan, şehitlere, gazilere saygılıysan bu kanunu getir, parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. Bizim değil, senin olsun, çıkaralım. 'Ben çıkaracağım ama saray izin vermiyor' dinleyebilirsin. Bir de sarayı dinleme, 'Kılıçdaroğlu'nu dinleyeceğim' de.
Bahçeli "Hiçbir satırında yok" diyerek sert tepki gösterdi! Bahçeli "Hiçbir satırında yok" diyerek sert tepki gösterdi!

  • Pazar günü tüm milletimizi derinden üzen bir terör saldırısı yaşandı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'e yakın yaralımız var. Birileri bunları sayıdan ibaret sanıyor olabilir ama her birinin hikayesi var. Toplumun kucaklaşmasını engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi, gazeteci, yönetici olarak aramıza geziyorlar. Zehir saçan bir dilleri var. Terörden nasıl nifak çıkarabilirim diye düşünen insanlar. Özür dilerim ama bunlar alçak insanlar.

  • Bu fotoğrafa koyduğunuz terör örgütün hedef aldığı kişidir. Başka bir terör örgütünün saldırı düzenlediği kişidir. Bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor diye utanmadan suçladığınız kişidir.
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Kemal Kılıçdaroğlu

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