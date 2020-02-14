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  4. Son dakika: Bahçelievler’de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Bahçelievler’de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bahçelievler’de çöken binayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Bahçelievler’de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta bir ay önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesinin ardından harekete geçti.

Olayı inceleyen Başsavcılık, soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı ancak yoldan geçenlerin veya binaya giren hurdacıların enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi. İstanbul Valiliği olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirirken; Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yaptığı açıklamada "Şu an için can kaybı haberi yok" ifadelerini kullandı.

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Bahçelievler bahçelievler çöken bina Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

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