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  4. SON DAKİKA | Bahçeşehir'de vale Ogün Tekin'i öldürmüşlerdi! İstanbul'da sıcak dakikalar, polise ateşle karşılık verdiler

SON DAKİKA | Bahçeşehir'de vale Ogün Tekin'i öldürmüşlerdi! İstanbul'da sıcak dakikalar, polise ateşle karşılık verdiler

22.08.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelilerini yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Arnavutköy'de polisler bir araçtan şüphelendi. Durdurulmak istenen araçtaki şüpheliler, polise ateşle karşılık verip kaçtılar. Şahıslar Hadımköy'de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçmaya devam etti.

SON DAKİKA | Bahçeşehir'de vale Ogün Tekin'i öldürmüşlerdi! İstanbul'da sıcak dakikalar, polise ateşle karşılık verdiler

Olay, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir'de yaşanmıştı. Bir mekandan anahtarını çaldıktan araçla kaçan şahıslar kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmıştı.

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Ogün Tekin

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POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy'de çalışma yapan polis bir aracı ve içindekileri durdurmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre şahıslar polise ateşle karşılık verip kaçtı. Aracı Hadımköy'de bir fabrikanın önüne bırakan şahıslar yoldan gasp ettikleri bir başka araçla ise kaçmaya devam ettikleri öğrenildi.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA-DHA

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İstanbul bahçeşehir

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