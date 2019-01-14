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Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KOAH, epilepsi ve kalp hastalıklarının olduğu 30 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan Selçuk, 30 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

“BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 547’YE YÜKSELDİ”

Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8547’ye ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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Zehra Zümrüt Selçuk aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı 30 ilaç geri ödeme listesi

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