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Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge konusu ile ilgili "Bu akşam ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim. Bizim planımız hazır." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti:

Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile görüşeceğiz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zaafiyet; planımız hazır dememiz tehdit olarak algılanmamalı.

Ayrıntılar gelecek...

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Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Son dakika

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