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  4. Son Dakika! Bakan Akar açıkladı: 105 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika! Bakan Akar açıkladı: 105 terörist etkisiz hale getirildi

13.05.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, "23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Akar açıkladı: 105 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

"23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak temel amacımız."

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Şırnak Hulusi Akar

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