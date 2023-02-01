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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar açıkladı 'Zaman zaman tacizler oluyor Mehmetçik misliyle karşılık veriyor'

SON DAKİKA | Bakan Akar açıkladı 'Zaman zaman tacizler oluyor Mehmetçik misliyle karşılık veriyor'

01.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırıya ilişkin "Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı anında misliyle gerekli karşılık veriliyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Akar açıkladı 'Zaman zaman tacizler oluyor Mehmetçik misliyle karşılık veriyor'

Son dakika haberi: Bakan Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin sorusunu cevapladı.

"MİSLİYLE GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR"

Akar, TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız artan bir şiddette, artan bir tempoda; terörü, teröristi kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azim ve gayretle büyük bir kahramanlıkla mücadeleyi sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" dedi. (DHA)

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