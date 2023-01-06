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Son dakika: Bakan Akar "Aklınızı başınıza alın" diyerek uyardı! Yunanistan'a sert tepki: Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler...

06.01.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki Rusya-Suriye-Türkiye zirvesine değinirken "Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Akar ayrıca "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var" derken dün Türk balıkçılarının Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Son dakika: Bakan Akar "Aklınızı başınıza alın" diyerek uyardı! Yunanistan'a sert tepki: Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler...

Son dakika haberi: Bakan Akar, Tokat'ta yaptığı açıklamalarda Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen kritik temas hakkında konuştu. "Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli" diyen Bakan Akar ayrıca "Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdik" dedi. Akar, Yunanistan'a ise "Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın" sözleriyle uyarıda bulundu.

"SURİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ PROVOKASYONA GELMEMELİ"

Akar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • (Rusya-Suriye-Türkiye görüşmesi) Terörle mücadelede taviz vermediğimizi, veremeyeceğimizi açık ve net şekilde ortaya koyduk. 4 milyon civarında Suriyeli misafir ediyoruz. İlave buraya mülteci alamayacağımızı, Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik. Suriyeli kardeşlerimiz aleyhinde, zora sokacak herhangi bir şeye de 'evet' diyemeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istediğimizi söyledik. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli.

TAHIL KORİDORUNDA 17 MİLYON TON SEVKİYAT

  • (Tahıl koridoru) Şu ana kadar 17 milyon tona yakın tahıl sevk edildi Karadeniz üzerinden Türkiye'nin koordinasyonuyla yapılan çalışmalarla.

"DAHA DÜN BALIKÇILARIMIZA ATEŞ ETTİLER"

  • Yunanistan ile bazı ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların çözülmesi için azimle çalışmaları, görüşmeleri destekliyoruz. Bunların hiçbirine Yunanistan'dan cevap alamadık, 2 yıldan beri bekliyoruz. Maalesef bu konuda davetlerimize rağmen gelmedikleri gibi bizi kendilerine göre birtakım kavramlarla suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Bunların hiçbir manası, temeli yok.

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  • Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Kendilerini ikaz ettik, etmeye devam ediyoruz. Bize yapılan hiçbir tacizi, provokasyonu karşılıksız bırakmayacağız.
Yunanistan'dan Aydın açıklarında provokatif hareket! Yunanistan'dan Aydın açıklarında provokatif hareket!

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Hulusi Akar

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