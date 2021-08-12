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Son Dakika: Bakan Akar'dan Afganistan ve göçmen konusunda önemli açıklamalar

12.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan havalimanının işletilmesi konusunda, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz." dedi. İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili ise Akar, "Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Akar'dan Afganistan ve göçmen konusunda önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan ve göçmenler konusunda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akar açıklamasında şunları söyledi:

(Afganistan’daki havalimanının işletilmesi) Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz.

(Hudut güvenliği) Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık.

(Sınır hattında çekildiği iddia edilen görüntüler) Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İran Hulusi Akar
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