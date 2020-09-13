Son dakika: Bakan Akar'dan flaş Meis Adası çağrısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, Meis Adası'yla ilgili olarak silahsızlandırma çağrısı yaparak, "Bu adanın (Meis) diğer 2 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış, askerden arındırılmış olması lazım. Maalesef, 18 ada Yunan komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunları kışkırtıcılık olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Akar, Kaş'ta soruların yanıtlıyor:

Burada Yunan komşularımız, bizim burada daha önce yapılan anlaşmaları vs. bir tarafa bırakıp adaların karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında ısrar ediyorlar. Bizim burada bazıları yüzerek gidip gelebiliyorlar. Halk burada birbirine çok yakın olarak yaşama katılıyor. Yunanların da ihtiyaçlarına Kaş'tan yaptıklarını, arkadaşlarımız da ifade ettiler.

Bu adanın (Meis) diğer 2 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış, askerden arındırılmış olması lazım. Maalesef, 18 ada Yunan komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunları kışkırtıcılık olarak görüyoruz.