Son dakika: Bakan Akar'dan flaş Meis Adası çağrısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, Meis Adası'yla ilgili olarak silahsızlandırma çağrısı yaparak, "Bu adanın (Meis) diğer 2 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış, askerden arındırılmış olması lazım. Maalesef, 18 ada Yunan komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunları kışkırtıcılık olarak görüyoruz" dedi.
Bakan Akar, Kaş'ta soruların yanıtlıyor:
Burada Yunan komşularımız, bizim burada daha önce yapılan anlaşmaları vs. bir tarafa bırakıp adaların karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında ısrar ediyorlar. Bizim burada bazıları yüzerek gidip gelebiliyorlar. Halk burada birbirine çok yakın olarak yaşama katılıyor. Yunanların da ihtiyaçlarına Kaş'tan yaptıklarını, arkadaşlarımız da ifade ettiler.
Bu adanın (Meis) diğer 2 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış, askerden arındırılmış olması lazım. Maalesef, 18 ada Yunan komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunları kışkırtıcılık olarak görüyoruz.
Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası’nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.
Ticari maksatları olduğu kesin. Uçak ve gemi satmak suretiyle, Yunanistan'dan alacağı paralarla kendi ekonomisine katkı sağlayacak. Macron liderliğindeki çalışmalardan bir sonuç elde edilemediği, bugün de Macron'un politikalarının iflas ettiği görülmekte. Sadece Yunanistan'ı değil, herkesi aklıselime davet ediyoruz.
Oruç Reis 2004 yılından beri BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımız içinde. Araştırma gemimiz uzun sür çalışma yaptı, yeni bir şey yapmıyoruz biz. Biz de hakkımızı hukukumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Biz de onlara refakat ve güvenlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
NATO'da askeri kanatlar arasında görüşmelerin başlanmasına davet edildik. Ayın 10'unda görüş alışverişinde bulunuldu. NATO ile görüşüyoruz ancak Yunan komşularımızın bazı iddiaları var, ön koşulları var diye. Bizim ön koşulumuz olamaz. Sorunları çözmekten yana tarafların irade koyması lazım. Samimiyetle oturup bu konuların konuşulması lazım. Bazı zorluklar çıkarılırsa bu çözümsüzlük demektir, bu da hiçbir tarafın lehine olmaz.
Bu ve benzer söylemler bir fitne çalışmasıdır. Fitne çalışmalarının da bizim asil milletimizin zihninde hiçbir yansıması, karşılığı yoktur. Birtakım politik ifadelerle hiçbir şekilde bize bunların etkisi olmaz.