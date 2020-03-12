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  4. Son dakika: Bakan Akar'dan İdlib'deki ateşkese ilişkin açıklama

Son dakika: Bakan Akar'dan İdlib'deki ateşkese ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki ateşkes ile ilgili olarak "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık." dedi.

Son dakika: Bakan Akar'dan İdlib'deki ateşkese ilişkin açıklama

Bakan Akar, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Koronavirüs karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib Ateşkes

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