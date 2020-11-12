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  4. Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması

Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 20:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, (Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak.

"TÜRKİYE HEM MASADA HEM SAHADA"

Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.

(Türk-Rus gözetleme merkezine ilişkin) Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2'si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.

"GÖZLEM GÜCÜ İÇİN TEZKERE GEREKEBİLİR"

Gözlem gücü için tezkere gerekebilir. Asker sayısı yarın ki görüşmede netleşecek.

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