Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak.
Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil.
(Türk-Rus gözetleme merkezine ilişkin) Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2'si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.
Gözlem gücü için tezkere gerekebilir. Asker sayısı yarın ki görüşmede netleşecek.
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