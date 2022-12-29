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  4. SON DAKİKA | Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar duyurdu: Mutabakata vardık

SON DAKİKA | Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar duyurdu: Mutabakata vardık

29.12.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şam'la 11 yıl sonra üst düzey temasın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Moskova'daki üçlü toplantıyla alakalı açıklamasında Akar "Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı. Öte yandan Akar, üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Şam'la 11 sene sonra üst düzey temas gerçekleşti. Rusya'daki üçlü toplantı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova'ya gitti. Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililer ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akar ve Fidan, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığına geçti. Burada Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi. Bakan Akar, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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"TEK AMACIMIZIN TERÖRLE MÜCADELE OLDUĞUNU VURGULADIK"

İki saate yakın süren toplantının ardından yurda dönüş öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük." diye konuştu.

Türkiye'nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz."

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"MUTABAKATA VARDIK"

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Akar, "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız." dedi. (AA)

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