SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Pençe Kilit Operasyonu açıklaması: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’ne gitti.

Pençe Kilit Operasyonu’nun gerçekleştirildiği Zap’a sadece 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"BU YILIN BAŞINDAN BERİ 991 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Mehmetçik'in bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, “İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız” dedi.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, “Yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

“PENÇE KİLİT OPERASYONU’NDA BUGÜNE KADAR 56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pençe Kilit Operasyonu’ndaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz.”

“TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ VAR”

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, “Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Akar, terör örgütü PKK ve YPG’nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, “Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçiğin şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz” dedi.

“TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda “terörü kaynağında yok etmek” için çalıştıklarını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

“Şu anda Irak’ın kuzeyinde Pençe serisi operasyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maksadımız hudutlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak ve teröristlere ait barınak, sığınak, sözde karargahları tahrip etmek. 27 Mayıs 2019’da Pençe 1 Operasyonu başladı. O günden beri de bu faaliyetler devam ediyor. Bu operasyonlarla Sinat Haftanin, Avaşin Basyan, Hakurk, Karaçak, Kandil, Zap her tarafa karadan ve havadan harekatlar düzenledik.”

“HUDUTLARIMIZ CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YOĞUN ÖNLEMLERİ İLE KORUNUYOR”

Alınan önlemler, terörle mücadelede yapılan başarılı operasyonların katkısıyla hudutların çok daha güvenliği hale geldiğini belirten Akar, “Hudutlarımız Cumhuriyet tarihimizin en yoğun önlemleri ile korunuyor” diye konuştu.

Gerek fiziki önlemler gerekse son teknoloji sistemlerle hudut güvenliğinin sağlandığını vurgulayan Akar, “Hudutta görev yapan personelimizin fedakarlık ve kahramanlığı ile hudutlarımız her zamankinden çok daha sıkı bir şekilde kontrol altına alınmaktadır” ifadesini kullandı.

Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 1819 kişinin yakalandığını, 125 bin 574 kişinin engellendiğini belirterek, “Hudutta görevli Mehmetçik ‘hudut namustur’ anlayışı içinde gece-gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor” dedi.

“BİZİM TARİHİMİZ TEMİZ”

1915 olaylarına da değinen Akar, “Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bu asılsız iddialara ilişkin tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu hiçbir şekilde bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir” diye konuştu.

Sözde “soykırım” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurgulayan Akar, “Bununla ilgili ABD kaynaklarından derlenmiş çalışmalar var. Bunlarda dahi hiçbir şekilde soykırım ifadesi yer almıyor. Ama şimdilerde olay politik gayretlerle çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok” dedi.

Bir süre bölgede araziyi de inceleyen Akar ve komutanlar Mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.



