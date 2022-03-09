Son dakika: Bakan Akar'dan Rus limanlarındaki gemiler hakkında flaş açıklama!

Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası ticarette aksamalara neden oluyor. Bu kapsamda Türk gemilerinin Karadeniz'deki Rus limanlarında mahsur kaldığı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmede, Putin'e başta ayçiçeği yağı ve buğday olmak üzere gıda maddesi taşıyan 30 Türk gemisinin Azak denizinden çıkışına izin verilmesi isteğini ilettiğini, Putin'in de gerekli talimatı vereceği yanıtını verdiğini aktardığı belirtilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gemilerin gelişiyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

"EN KISA ZAMANDA GELECEKLER"

Bakan Akar gemilerle ilgili en kısa zamanda olumlu gelişmeler beklendiğini ifade etti. Akar gemiler için "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek" dedi.

