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  4. Son dakika: Bakan Akar'dan Rus limanlarındaki gemiler hakkında flaş açıklama!

Son dakika: Bakan Akar'dan Rus limanlarındaki gemiler hakkında flaş açıklama!

09.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus limanlarında bekletilen ve ayçiçek yağı taşıyan gemiler hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Akar en kısa zamanda olumlu gelişmelerin beklendiğini söyledi.

Son dakika: Bakan Akar'dan Rus limanlarındaki gemiler hakkında flaş açıklama!

Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası ticarette aksamalara neden oluyor. Bu kapsamda Türk gemilerinin Karadeniz'deki Rus limanlarında mahsur kaldığı duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmede, Putin'e başta ayçiçeği yağı ve buğday olmak üzere gıda maddesi taşıyan 30 Türk gemisinin Azak denizinden çıkışına izin verilmesi isteğini ilettiğini, Putin'in de gerekli talimatı vereceği yanıtını verdiğini aktardığı belirtilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gemilerin gelişiyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

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"EN KISA ZAMANDA GELECEKLER"

Bakan Akar gemilerle ilgili en kısa zamanda olumlu gelişmeler beklendiğini ifade etti. Akar gemiler için "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek" dedi.

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Hulusi Akar
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