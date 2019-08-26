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Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 tedariki ile ilgili yaptığı açıklamada "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Suriye'de planlanan güvenli bölge ile ilgili de "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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