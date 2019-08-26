Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar, Suriye'de planlanan g\u00fcvenli b\u00f6lge ile ilgili de "Amerikan askeri unsurlar\u0131 ile m\u00fc\u015fterek devriyelerin yak\u0131n bir zamanda ba\u015flamas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor\u201d dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... \u0130ki karde\u015f kanlar i\u00e7erisinde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131! Polis her yerde onlar\u0131 ar\u0131yor!Vali G\u00fczelo\u011flu, Hacire Akar ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcKamyon kasas\u0131nda tehlikeli yolculuk
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