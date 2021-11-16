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  4. Son Dakika! Bakan Akar'dan S-400 eleştirilerine yanıt: Bazı şeyler milli sırdır açıklanmaz

Son Dakika! Bakan Akar'dan S-400 eleştirilerine yanıt: Bazı şeyler milli sırdır açıklanmaz

16.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili gelen eleştirilere yanıt vererek "Hava taaruzu oldu da mı S-400'ü kullanmadık, bazı şeyler milli sırdır, açıklanmaz" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Bakan Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak "Böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Son Dakika! Bakan Akar'dan S-400 eleştirilerine yanıt: Bazı şeyler milli sırdır açıklanmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili olarak "S-400 savunma sistemimi ihtiyacımızı karşıladı, gizli saklı yok. Hava taaruzu oldu da mı S-400'ü kullanmadık, bazı şeyler milli sırdır, açıklanmaz" açıklamasını yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayrıca, Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı, ne saklı, ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Kimyasal silah
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