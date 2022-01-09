Son dakika! Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar...

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, sınırdaki hain saldırı sonrası düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 teröristin etkisiz hale getirilmişti.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

