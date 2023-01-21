SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin bir önemi kalmadı! İptal ettik"

Son dakika haberi: Bir süredir İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un olası Türkiye ziyaretine ilişkin gelişmeler ve detaylar takip ediliyordu. Bu konuyla ilgili Bakan Akar dikkat çeken bir açıklama yaptı ve gelişmeyi duyurdu. Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ek ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" dedi.

