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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin bir önemi kalmadı! İptal ettik"

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin bir önemi kalmadı! İptal ettik"

21.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bir süredir İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye olası ziyareti gündemdeydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Akar "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin bir önemi kalmadı! İptal ettik"

Son dakika haberi: Bir süredir İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un olası Türkiye ziyaretine ilişkin gelişmeler ve detaylar takip ediliyordu. Bu konuyla ilgili Bakan Akar dikkat çeken bir açıklama yaptı ve gelişmeyi duyurdu. Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ek ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" dedi.

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