Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Mart'tan bu yana 220 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

RUS SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye rejimin Suriye’ye saldırı iddiasıyla ilgili, "Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştük. Görüşmede ihlalleri dile getirdik. Bazı önlemler alınması konusunda mutabık kaldık. Orada bir ateşkes söz konusu, ateşkesin ilanı ve bunun sağlanması söz konusu. Buna bağlı olarak istikrarın sağlanması barışa giden yolun açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı. (DHA)

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