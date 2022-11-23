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  4. Son dakika: Bakan Akar harekatta son durumu duyurdu! 254 terörist etkisiz hale getirildi: "Cezalandırma atışlarıyla sürüyor"

Son dakika: Bakan Akar harekatta son durumu duyurdu! 254 terörist etkisiz hale getirildi: "Cezalandırma atışlarıyla sürüyor"

23.11.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör odaklarının hedef alındığı Pençe Kılıç Hava Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Akar, harekatın cezalandırma atışlarıyla sürdüğünü belirtirken ateş altına alınan hedefler ve etkisiz hale getirilen teröristler hakkında bilgi paylaşırken "Teröristler için hesap zamanı. TSK ile oyun oynanmayacağını görecekler" dedi.

Son dakika: Bakan Akar harekatta son durumu duyurdu! 254 terörist etkisiz hale getirildi: "Cezalandırma atışlarıyla sürüyor"

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen İstiklal Caddesindeki hain saldırının ardından başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri TSK tarafından bir bir bombalanıyor. Bakan Akar da sınır hattındaki birliklerle görüşerek yeni talimatlar verdi.

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471 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Bakan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve yeni talimatlar verdi. Pençe-Kılıç Harekatı'nın, son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başladığını ve başarıyla devam ettiğini söyleyen Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkat çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

"TSK İLE OYUN OYNANMAYACAĞINI GÖRECEKLER"

Akar, TSK'nın terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İftirayla, fitneyle, fesatla TSK'nın terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki; TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. TSK ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."

Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını da kaydetti. (DHA)

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Hulusi Akar Hava harekatı

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