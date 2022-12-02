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Son dakika: Bakan Akar "Kendinizi havalarda görmeyin" diyerek uyardı: Flaş 'Yunanistan' mesajı! "Ne zaman yapmak gerekiyorsa yapacağız"

02.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verirken "Terör koridoruna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz" dedi. Olası kara harekatına ilişkin konuşan Akar, "Ne zaman, nerede, neyi yapmak gerekiyorsa bu zamana dek yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Akar "Kendinizi havalarda görmeyin" diyerek uyardı: Flaş 'Yunanistan' mesajı! "Ne zaman yapmak gerekiyorsa yapacağız"

Son dakika haberi: Bakan Akar, "Türkiye kara harekatı yapacak mı" sorusu çerçevesindeki açıklamalar dikkatle takip edilirken konuya ilişkin mesajlar verdi. Akar ayrıca Yunanistan'la yaşanan gerilime değinerek "Aklınızı başınıza toplayın. Üçüncü tarafların size yaptıkları birtakım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin. Akıllı olun, mantıklı olun" dedi.

"TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 491 terörist etkisiz hale getirildi. Tek hedefimiz teröristler, mücadelemiz bu şekilde sürüyor.

  • Terör koridoruna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz.

  • DEAŞ ile mücadele böyle yapılmaz. Teröristlerle birlikte olmayın diyoruz muhataplarımıza. Burada sizinle işbirliği yapacak güç Türkiye.

Başlıksız-9

YUNANİSTAN'A: KENDİNİZİ HAVALARDA GÖRMEYİN

  • Ne zaman nerede neyi yapmak gerekiyorsa bu zamana dek yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

  • Yunanistan'a diyalog çağrımız zaaf değildir. Yunanistan sağduyulu konuşmalı. Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Bu da tehdit değil. Aklınızı başınıza toplayın. Üçüncü tarafların size yaptıkları birtakım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin. Akıllı olun, mantıklı olun.

  • Güçlü Türkiye için yapmamız gerekenler var.
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Hulusi Akar

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