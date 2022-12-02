Son dakika: Bakan Akar "Kendinizi havalarda görmeyin" diyerek uyardı: Flaş 'Yunanistan' mesajı! "Ne zaman yapmak gerekiyorsa yapacağız"

Son dakika haberi: Bakan Akar, "Türkiye kara harekatı yapacak mı" sorusu çerçevesindeki açıklamalar dikkatle takip edilirken konuya ilişkin mesajlar verdi. Akar ayrıca Yunanistan'la yaşanan gerilime değinerek "Aklınızı başınıza toplayın. Üçüncü tarafların size yaptıkları birtakım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin. Akıllı olun, mantıklı olun" dedi.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
491 terörist etkisiz hale getirildi. Tek hedefimiz teröristler, mücadelemiz bu şekilde sürüyor.
Terör koridoruna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz.
Ne zaman nerede neyi yapmak gerekiyorsa bu zamana dek yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
Yunanistan'a diyalog çağrımız zaaf değildir. Yunanistan sağduyulu konuşmalı. Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Bu da tehdit değil. Aklınızı başınıza toplayın. Üçüncü tarafların size yaptıkları birtakım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin. Akıllı olun, mantıklı olun.