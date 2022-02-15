Son dakika: Bakan Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Ukrayna-Rusya geriliminin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. (AA)
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