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  4. Son dakika: Bakan Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Son dakika: Bakan Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

15.02.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna geriliminin tırmandığı dönemde NATO Karargahı'nda kritik bir toplantı yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de düzenlenecek toplantı için Belçika'ya gitti.

Son dakika: Bakan Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

UKRAYNA GERİLİMİ SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Ukrayna-Rusya geriliminin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna Hulusi Akar
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