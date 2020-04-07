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  4. Son dakika: Bakan Akar talimat verdi! Ordu tesislerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

Son dakika: Bakan Akar talimat verdi! Ordu tesislerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

Son dakika: Bakan Akar talimat verdi! Ordu tesislerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

BAKAN AKAR TALİMAT VERDİ! ORDU TESİSLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇILDI

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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