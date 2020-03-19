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  4. Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

FAHRETTİN ALTUN: 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK' İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamayla koronavirüs salgınına karşı 'OHAL ilan edilecek, sokağa çıkma yasağı uygulanacak' gibi ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Altun yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."

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