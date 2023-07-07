SON DAKİKA | Bakan Bak duyurdu! Seyahatsever projesi 10 Temmuz'da başlıyor

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı ‘Seyahatsever’ projesi kapsamında gençler bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalabilecek. 18-30 yaş grubu gençler için 10 Temmuz'da başlayacak proje, eylül ayında sona erecek.

Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.

Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor. Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor.

Öte yandan bu yaz hizmet verecek olan yurtlara "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

